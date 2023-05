Copa Verde: Paysandu quer fazer vantagem sobre o Goiás no jogo de ida em Belém

O Paysandu chega em mais uma final da Copa Verde. É a sétima em dez anos de edição do certame organizado pela CBF.

O Papão, campeão de 2022, enfrenta o Goiás, time que está na divisão da elite brasileira, nesta quarta-feira, 17, a partir das 20h no Mangueirão com transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

O bicolor busca o quarto título para se tornar o maior campeão da CV. O Goiás também luta pelo seu primeiro troféu.

O momento do Paysandu não é dos melhores. O técnico Marquinhos, ainda não venceu, tem um monte de problemas na equipe por conta de jogadores impedidos de atuarem na Copa Verde devido não estarem inscritos. São mais de doze, além da ausência do goleiro Thiago Coelho se recuperando de uma cirurgia.

Otimismo

Apesar da situação, Marquinhos Santos transmite otimismo para o jogo com os goianos. Mesmo com pouco tempo para organizar a equipe, tem sua estratégia para marcar três pontos para ir com vantagem para o jogo de volta dia 31 na capital goiana.

O Papão não ganha do Goiás desde ano de 2005. Está pronto para quebrar o tabu de 18 anos.

O Verdão da Serra venceu o Botafogo-RJ por 2 a 1 pelo Brasileiro da Série A, está com a moral muito elevada. O técnico Emerson Ávila tem o retorno do goleiro Tadeu, recuperado de uma fratura na mão direita, no entanto, tem os desfalques dos volantes Diego e Morelli e do meia Guilherme Marques, que estão no Brasileirão, mas não inscritos na Copa Verde.

Rivalidade

O Paysandu, ano passado, fez a festa no Serra Dourada, na empolgante conquista do tricampeonato sobre o Vila Nova.

O jogo em Belém ficou no empate de 0 a 0. No Serra Dourada o Vila Nova fez 1 a 0 no primeiro tempo. Nos minutos finais do segundo tempo o Papão empatou com João Vieira.

A decisão foi para cobranças de penalidades. Valeu a pontaria dos bicolores que marcaram 4 a 3. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Ficha Técnica

Paysandu-PA x Goiás-GO

Copa Verde – 2023 –Final- Jogo de Ida

Local: Mangueirão

Hora: 20h

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Cipriano da Silva Sousa (TO) e

Fabio Pereira (TO)

4º Árbitro: Marcos Mateus de Sousa (TO)

Var: Ciro Chaban Junqueira (DF)

Paysandu

Gabriel Bernard; João Vieira (Naylhor), Genilson, Wanderson e Eltinho; Paulo Henrique, Gabriel Davis (João Vieira) e Fernando Gabriel; Bruno Alves, Vicente e Mário Sérgio.

Técnico: Marquinhos Santos

Goiás

Marcelo Rangel (Tadeu); Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira e Diego; Palacios, Diego Gonçalves e Matheus Peixoto

Técnico: Émerson Ávila

Imagens: Agência Paysandu