COPM confirma programação do carnaval em grande estilo

A diretoria do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, por meio do Departamento Social, sacramentou a realização do “COPM Folia”, que acontecerá no dia 3 de Fevereiro, tendo como local a própria sede campestre do clube militar, localizada no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. A programação entrará no calendário nacional de eventos da instituição, prevê a diretoria.

A programação está sendo guardada com enorme expectativa envolvendo associados e convidados, cuja estimativa de participarão será de mais de 600 foliões devidamente padronizados para o evento momesco do clube militar presidido pelo coronel Costa Júnior.

ATRAÇÕES

A programação festiva “COPM Folia” contará com grandes atrações, dentre elas, o circuito com trio elétrico terá o comando do badalado Wall Chicleteiro, com seus shows nessa época da quadra momesca. Também haverá shows de Magnum Silva, Miro Marks e De Bombeira.

Por outro lado, os oficiais poderão garantir o seu abadá por apenas R$60 reais, com antecipação e ainda ganharão de brinde uma caneca para curtir a folia com muito entusiasmo. Mais informações destinadas COPM Folia, os interessados devem procurar a secretaria do clube ou os próprios diretores aptos atenderem os interessados que desejam participarem do show da folia do C0PM.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar