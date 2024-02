COPM goleia a equipe da Asbep na primeira partida do ano

Apresentando um futebol competitivo desde o início de partida, o time principal do Clube dos Oficiais da Polícia Militar (COPM) goleou a equipe da Asbep pela contagem de 8 a 0. O confronto realizado no campo do clube militar atraiu um bom número de associados e familiares das duas equipes disputantes, que levaram seus incentivos aos atletas preferidos.

Os foram gols foram de autoria dos atletas Vinícius (2), Coronel César, Coronel Santos, Magu, Beto ivo (2) e Marquinhos. Os destaques foram: Beto Ivo, Coronel César, Magu e Coronel Santos. O time goleou com futebol de Diego, Tenente Carlos, De Rir, Thiago, Coronel Cesar, Magu, Coronel Barra, Vinícius, Renan, Yago, Coronel Carlos, Beto Ivo, Alex e Marquinhos. Logo após o encerramento da partida, os jogadores e comissão técnica comemoraram a goleada com muita música de carnaval no salão nobre do clube militar presidido pelo coronel Costa Júnior.

CALENDÁRIO ESPORTIVO

O Departamento de Esportes do COPM, à frente do diretor Ângelo Scotta, está elaborando o calendário esportivo da temporada com respaldo do presidente, coronel Costa Júnior que, inclusive, dará novamente todo apoio ao departamento especializado objetivando incrementar mais ainda os campeonatos internos envolvendo as categorias Novos, Cinquentão e Sessentão. Os jogos dos campeonatos deverão começar ainda neste primeiro semestre, conforme planos do diretor Ângelo Scotta, que recebeu elogios dos responsáveis pelas equipes que participaram dos campeonatos pela organização das competições que transcorreram durante a temporada de 2023.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar