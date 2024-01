COPM homenageia colaboradores em grande estilo

O Clube dos Oficiais da Polícia Militar (COPM) realizou a tradicional Festa de Confraternização, onde homenageou colaboradores e funcionários numa programação festiva em grande estilo que contou com a presença do cantor Marcelo Wal, que animou todas pessoas presentes na sede campestre da agremiação militar através do seu repertório musical inesquecível.

Coube ao coronel Marcelo Ribeiro (diretor de relações públicas), comandar a programação com assessoramento do major Marcos Formigosa. Eles representaram o presidente do clube, coronel Costa Júnior, que não compareceu em razão de compromissos de trabalhos com governador Helder Barbalho.

Foram sorteados diversos prêmios valiosos, além da distribuição de cestas básicas aos funcionários. Antes, foi servido O almoço de alta qualidade’.

A programação festiva encerrou com agradecimento de Marcelo Ribeiro à presença de todos e pediu que essa parceria continue neste Novo Ano que está começando com muito entusiasmo.

