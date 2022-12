COPM promove festa para comemorar títulos conquistados no futsal paraense

O futsal paraense é recheado de boas histórias ao longo dos seus quase 80 anos de prática. A modalidade se tornou independente da Federação Paraense de Desportos – FPD, entidade que regia todos os esportes no Estado, no ano de 1988 quando, então, foi fundada a Federação de Futebol de Salão do Pará- Fefuspa.

Do começo e até o presente momento, clubes, associações têm seus nomes esculpidos na galeria de conquistas da federação, entre eles o COPM, um clube de base militar que, notadamente, registrou feitos memoráveis em quadra no tempo de sua existência.

Os fatos registram nove campeonatos ganhos, sendo oito de forma consecutiva, até então inédito no histórico do futebol da bola pesada.

A campanha do octa começou no ano de 1993 e foi até 2000. O time tinha comando do técnico Marcos Sousa (Marquinhos), hoje professor de Educação Física. “Comecei como preparador físico em 1993, depois, assumi a equipe. Foram conquistas memoráveis”, lembra!

No ano de 2003, o COPM, sob a presidência do Cel. Edson Nestor, encerrou suas atividades no futsal paraense.

COMEMORAÇÃO

No dia 10 de dezembro, na sede campestre do clube militar, o presidente, Coronel Costa Júnior, recebe atletas, diretores, colaboradores do antigo time para uma festejada reunião fraternal. O Coronel Astrogildo Piedade, radicado em Santa Catarina, confirmou presença.

Piedade é parte da história da equipe salonista, assim como o desportista Antônio Aguiar (Toni).

Muitos atletas revelados pelo clube chegaram ao futebol profissional com brilhantismo, entre eles Robson, Alexandre Buraco, Teddye, Gilberto.

Imagem: COPM/Arquivo/Cel Piedade