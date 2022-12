COPM relembra Octa Campeonato Paraense de Futsal e homenageia coronel PM

A Diretoria do Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Pará – COPM, presidida pelo coronel, Costa Junior, homenageou Coronel PMPA Astrogildo Piedade, atualmente, radicado em Santa Catarina, mais precisamente, no balneário de Camboriú, com título de “Sócio Benemérito” em razão da trajetória vitoriosa como diretor de futebol de salão do clube.

Piedade ajudou o clube militar a conquistar o insuperável Octa Campeonato Paraense da modalidade da bola pesada, num total de 10 títulos, sendo que oito títulos foram ininterruptos, acontecimento inédito dentro do salonismo paraense, conforme, declarações do Coronel Costa Junior. Da opinião compartilha o Coronel João Vieira, abnegado supervisor naquela época do desportista Antônio Aguiar, o conhecido Tony (Homem da Mala).

“Essa justa homenagem pela nossa diretoria fez por merecer nossos elogios e marcou na íntegra o reconhecimento de todos integrantes da Diretoria Executiva, presidida pelo Coronel Costa Junior. O alto oficial, atualmente, ocupa o cargo de Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado, tendo como vice-presidente, Lísio, com plena aprovação do Conselho Deliberativo sob a presidência do veteran Coronel João Vieira.

A solenidade ocorreu na sede campestre do COPM, com as presenças de vários ex- atletas que contribuíram devidamente com a grande façanha inédita da agremiação, de conquistar oito títulos do Campeonato Paraense Adulto de Futsal.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar