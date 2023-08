Coragem de Helder

O governador Helder Barbalho procura mostrar a sua posição de chefe do executivo estadual, muitas vezes, contrariando o comando central de Lula: no primeiro caso, ele bateu o martelo e disse que, no Pará, o Colégio Militar, extinto em vários pontos do País pelo Ministério da Educação, prosseguirá sua missão para não prejudicar os estudantes ali matriculados. Agora, Barbalho conseguiu que a ANEEL reduzisse em 50% o pretendido reajuste da conta de energia elétrica no Estado, que chegaria a quase 20%.