Corda do Círio de Nazaré Chega em Belém nesta quinta-feira

A corda do Círio de Nazaré está a caminho de Belém, e chega nesta quinta-feira (16) por volta das 10h da manhã. a corda é produzida por uma empresa Catarinense chamada Itacorda, e a Expresso Vida Transporte é quem está fazendo o carregamento para a chegada em Belém.

A corda tem 800 metros de comprimento com 50 milímetros de diâmetro é feita de sisal, e chega em Belém dividida em duas partes de 400 metros. A corda será apenas exposta para que os fies, que sempre pagam promessa possa continuar com esta tradição.

A Diretoria da Festa de Nazaré do Círio (DFN) ainda vai definir quais locais da cidade ficara em exposição, e a outra parte irar seguir a programação definida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, entre as 95 paroquias de Belém. No próximo sábado (25) a corda passará por uma vistoria pela diretoria da festa na escola Santa Catarina as 14h30. A corda é um importante símbolo de fé usada no círio desde 1885, quando uma enchente da Baía do Guajará alagou a orla desde próximo ao Ver-o-Peso até as Mercês, no momento da procissão, fazendo com que a berlinda ficasse atolada e os cavalos não conseguissem puxá-la. Os animais então foram desatrelados e um comerciante local emprestou uma corda para que os fiéis puxassem a berlinda. Desde então, foi incorporada às festividades e passou a ser o elo entre Nossa Senhora de Nazaré e os fiéis.

Foto: Ascom Guarda de Nazaré