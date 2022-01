Coreia do Norte diz que líder Kim participou de teste ‘bem-sucedido’ de míssil hipersônico

Foi o segundo teste da Coreia do Norte em menos de uma semana e o primeiro acompanhado pelo líder do país desde o início de 2020. Ação foi realizada em um momento no qual as negociações com a Coreia do Sul e os Estados Unidos estão paralisadas.

A Coreia do Norte realizou um teste bem-sucedido de um míssil hipersônico, informou a mídia estatal na quarta-feira (12, horário local), acrescentando que o líder Kim Jong-un participou do lançamento pela primeira vez em mais de um ano.

Na terça-feira, autoridades da Coreia do Sul e do Japão detectaram o suposto lançamento, que foi condenado por autoridades em Washington e Tóquio e que provocou uma expressão de preocupação do secretário-geral da ONU.

Míssil é lançado durante teste em ponto não especificado na Coreia do Norte, na madrugada de terça-feira (11), em foto divulgada pela agência estatal KCNA — Foto: KCNA via Reuters

Esse foi o segundo teste da Coreia do Norte em menos de uma semana, ressaltando a promessa de Ano Novo de Kim de reforçar os militares com tecnologia de ponta, em um momento em que as negociações com a Coreia do Sul e os Estados Unidos estão paralisadas.

“O teste de fogo teve como objetivo a verificação final das especificações técnicas gerais do sistema desenvolvido de armas hipersônicas”, informou a agência de notícias estatal KCNA.

“A capacidade de manobra superior do veículo de deslizamento hipersônico foi verificada de forma mais impressionante através do teste de fogo final”, disse a KCNA.

Kim instou os cientistas militares a “acelerar ainda mais os esforços para aumentar constantemente a força militar estratégica do país, tanto em qualidade quanto em quantidade, e modernizar ainda mais o Exército”, acrescentou a KCNA.

Foi a primeira vez desde o início de 2020 que Kim participou oficialmente de um teste de míssil.

“Sua presença aqui sugere atenção especial a este programa”, postou Ankit Panda, membro sênior do Carnegie Endowment for International Peace, com sede nos EUA, no Twitter.

