Coreia do Norte entregou armas à Rússia para atacar Ucrânia

A Casa Branca informou nesta sexta-feira (13) que a Coreia do Norte entregou mais de mil contêineres de equipamentos militares e munições à Rússia para ajudá-la na guerra com a Ucrânia.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que os EUA acreditam que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, está em busca de uma parceria com a Rússia com armamentos e tecnologias sofisticadas em troca de munições para fortalecer o programa nuclear no seu país.

A Casa Branca divulgou imagens nas quais diz que contêineres carregados de equipamentos e munições, que exibiam a bandeira da Rússia, foram transportados por trens para o sudoeste da Rússia. Os contêineres foram despachados entre os dias 7 de setembro e primeiro de outubro, entre Najin, na Coreia do Norte, para Dunay, na Rússia.

– Nós condenamos que a DPRK conceda equipamento militar à Rússia que será utilizado para atacar cidades ucranianas e matar civis ucranianos e tornar ainda mais ilegítima a guerra pela Rússia – comentou Kirby, referindo-se ao nome oficial da República Democrática Popular da Korea (DPRK na sigla em inglês).

– Em troca, nós avaliamos que Pyongyang busca assistência militar da Rússia que inclui jatos de combate, mísseis terra-ar, veículos blindados, produção de equipamento para mísseis balísticos ou outros materiais e avançadas tecnologias.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/VLADIMIR SMIRNOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL