Coreia do Norte faz disparo de míssil não identificado no Mar do Japão

Na manhã deste sábado (18), a Coreia do Norte disparou ao menos um “míssil balístico de tipo não identificado”, segundo comandantes militares sul-coreanos. A ação, que se deu na noite de sexta (17) no horário de Brasília, ocorreu antes dos exercícios conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul na próxima semana, em Washington.

Conforme o Estado-Maior Conjunto de Seul, a Coreia do Norte disparou “um míssil balístico não identificado no Mar do Leste”, também conhecido como Mar do Japão .

No ano passado, as tensões militares na península coreana cresceram. Em 2022, Pyongyang fez diversos testes balísticos, inclusive lançamentos de mísseis intercontinentais .

Fonte: IG/Foto: KCNA