Coreia do Norte lança mísseis balísticos perto do Japão

A Coreia do Norte disparou, neste domingo (18), dois mísseis balísticos perto da costa do Japão e da Coreia do Sul. A informação foi confirmada por fontes oficiais de Seul e Tóquio. O vice-ministro da Defesa do Japão, Toshiro Ino, disse que os mísseis pareciam ter caído fora da zona econômica exclusiva do Japão e não houve relato de danos.

O lançamento realizado pela Coreia do Norte ocorre apenas alguns dias após o país testar um “motor de combustível sólido de alta propulsão”. Especialistas apontam que o equipamento permitiria o lançamento mais rápido e móvel de mísseis balísticos.

De acordo com a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA, a Academia de Ciência de Defesa da Coreia do Norte, que desenvolve armas militares do país, alegou que o teste deste domingo teria como objetivo testar equipamentos como lançador do míssil, radar e veículo de comando de batalha, além do desempenho de combate.

Pyongyang já fez dezenas de testes de mísseis ao longo deste ano. Algumas das manobras militares foram feitas em retaliação a uma parceria militar entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, que realizaram exercícios conjuntos na região. Um dos testes norte-coreanos lançou um míssil balístico intercontinental capaz de atingir o continente americano, apesar das proibições e sanções internacionais.

