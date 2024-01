Coreia do Norte provoca o mundo com novos disparos de misseis

A Coreia do Norte disparou um míssil ao largo da sua costa leste, disseram os militares da Coreia do Sul neste domingo, 14. Segundo a guarda costeira japonesa, um projétil que se julga ser o míssil já caiu. As informações são da CNN Brasil.

As autoridades sul-corenas acreditam que o míssil disparado seja de alcance intermediário.

A notícia surge num momento em que as tensões na península coreana aumentam desde que a Coreia do Norte lançou o seu primeiro satélite espião militar em novembro do ano passado. Imagem: Reprodução