Corinthians abre vantagem, se segura no fim e bate Cruzeiro em Itaquera

O Corinthians encontrou dificuldades, mas iniciou com o pé direito sua trajetória no Brasileirão 2023. Em uma Neo Química Arena lotada, o Timão recebeu o Cruzeiro, na tarde deste domingo, e, com gols no segundo tempo, venceu pelo placar de 2 a 1. O time de Fernando Lázaro agora vira a chave para a Libertadores, onde recebe, na próxima quarta-feira, o Argentino Juniors, buscando manter os 100% de aproveitamento na competição. Ritmo lento

Corinthians e Cruzeiro não empolgaram em seus primeiros 45 minutos no Campeonato Brasileiro. Em ritmo mais lento, as duas equipes encontraram dificuldades para desenvolver jogadas no campo ofensivo e poucas foram as chances criadas até o intervalo.

Empurrado por seu torcedor, o Timão teve menos a bola, mas conseguiu ser mais perigoso. Logo aos oito, após boa descida pelo lado esquerdo, Matheus Bidu clareou para o chute e mandou uma bomba de fora. Atento, Rafael Cabral fez uma grande defesa.

Pouco depois, o Alvinegro do Parque São Jorge assustou na bola parada. Fagner cobrou escanteio da esquerda, mandou no meio da área e encontrou Gil, que testou firme e tirou tinta da trave cruzeirense. Parou por aí.

Do outro lado, o Cruzeiro foi menos incisivo e só ameaçou em uma tentativa de bicicleta de Bruno Rodrigues, que parou em defesa tranquila de Cássio. Pouca inspiração e nada de gols na Neo Química Arena.

Timão aproveita chances, se segura e vence

O início da segunda etapa não apresentou grandes mudanças. O Cruzeiro seguiu tendo a bola, mas não acelerou o suficiente para encontrar os espaços na defesa alvinegra. Já o Timão sofreu com os erros na construção e, mais uma vez, demorou para encaixar seu jogo.

A primeira grande oportunidade surgiu aos 16 minutos, após bela finalização de fora de Fausto Vera. Pouco depois, o Timão começou a crescer no jogo e abriu o placar. Aos 23, Matheus Araújo recebeu pelo meio, tabelou bonito com Fausto e bateu cruzado para o fundo das redes.

Aproveitando o bom momento, o time de Fernando Lázaro aumentou o ritmo e quase ampliou com Yuri Alberto, que parou em defesa de muito reflexo do goleiro Rafael, que salvou a Raposa com as pernas.

Na reta final, o Cruzeiro ameaçou esboçar uma reação, mas o Corinthians fez o segundo. Aos 43, após mais uma bola levantada na área celeste, Gil testou firme, Rafael rebateu e Roger Guedes apareceu para conferir o rebote. A arbitragem chegou a invalidar o lance, assinalando falta do zagueiro alvinegro na jogada, mas o VAR entrou em ação e o gol foi validado.

Na base da insistência, a Raposa ainda descontou com Matheus Oliveira de cabeça nos acréscimos e tentou algum abafa para empatar no apagar das luzes, mas já era tarde demais. O Timão segurou as pontas e garantiu a vitória na estreia do Brasileirão: 2 a 1.

