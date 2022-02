Corinthians anuncia contratação do técnico português Vitor Pereira

Treinador de 53 anos assume Timão 20 dias após demissão de Sylvinho

O Corinthians anunciou nesta terça-feira (22) a contratação do técnico Vitor Pereira. O vínculo do português, de 53 anos, com o Timão é válido até 31 de dezembro deste ano.

Pereira assume o Alvinegro no lugar de Sylvinho, que deixou o clube em 3 de fevereiro. Desde então, a equipe vinha sendo dirigida por Fernando Lázaro, analista de desempenho corintiano. O interino comandou o time em quatro jogos, com três vitórias e um empate.

O português estava sem trabalhar desde o fim do ano passado, quando deixou o Fenerbahçe (Turquia). Ele iniciou a carreira de técnico em 2011, no Porto (Portugal), clube onde era auxiliar. Como treinador, foi bicampeão nacional e venceu uma Supertaça – equivalente à Supercopa. Destacou-se, também, no Olympiakos, sendo campeão grego e da Copa da Grécia na temporada 2014/2015. Passou, ainda, por Al-Ahli (Arábia Saudita), Munique 1860 (Alemanha) e Shanghai SIPG (China).

“No futebol, as decisões não são simples. Como estamos vendo por aí, não adianta ter pressa. O importante é definir o alvo, negociar e ter calma. Esta decisão demorou mais do que a gente esperava, mas o resultado é exatamente o que a gente queria. Agora, a gente dá as boas-vindas a um cara que foi campeão onde passou e chega ao Brasil pronto para trabalhar em um clube único e que vai viver com a Fiel a loucura de ser Corinthians”, disse o presidente alvinegro, Duílio Monteiro Alves, em vídeo publicado nas redes sociais.

O próximo compromisso do Corinthians será neste domingo (27), às 11h (horário de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A expectativa é que o Timão ainda seja comandado por Lázaro nesta partida.

Edição: Valéria Aguiar

Por Lincoln Chaves – Repórter da EBC – São Paulo