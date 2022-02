Corinthians demite Sylvinho após três rodadas do Paulistão

O técnico Sylvinho não é mais o técnico do Corinthians. A diretoria do clube paulista resolveu demiti-lo após derrota, de virada, contra o Santos, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (2) na Neo Química Arena, na capital paulista.

A decisão tomada pela diretoria corintiana ocorreu ainda ontem, no vestiário do estádio. Ao invés da entrevista coletiva do treinador após o jogo, como é praxe, quem apareceu na sala de imprensa foi o presidente do clube Duilio Monteiro Alves para fazer o comunicado da demissão de Sylvinho.

A demissão confronta a opinião repetida ao longo do tempo de que o Campeonato Estadual não tem valor, pois a dispensa do profissional ocorreu com apenas três jogos na competição. Nestes confrontos, os corintianos ganharam uma (Santo André), empataram uma (Ferroviária) e perderam também uma (Santos).

Sylvinho, ex-jogador do Corinthians, assumiu o comando técnico do clube em maio do ano passado, tendo disputado 43 jogos. A campanha dele neste período foi a seguinte: 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. O Timão marcou 42 gols e sofreu 40.

Edição: Cláudia Soares Rodrigues

Fonte: Agência Brasil