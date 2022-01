Corinthians e River se enfrentam pela Copa São Paulo

Corinthians (SP) e River (PI) se enfrentam pela Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feira (7), às 21h45, em São José dos Campos, pela segunda rodada.

O Timãozinho vem de vitória por 2 a 1 sobre o Resende (RJ), resultado que lhe rendeu a liderança do grupo 15, que também conta com o São José (RS).

O Corinthians, maior vencedor da competição com 10 títulos, pode se classificar à segunda fase com uma rodada de antecedência, se vencer nesta sexta-feira. Se empatar ou perder, o timãozinho ainda pode avançar na próxima segunda-feira (10), quando enfrenta o São José. A próxima fase é eliminatória.

O River é o segundo colocado do grupo com apenas um ponto, seguido pelo São José, também com um ponto, e o Resende que ainda não venceu.

A Copa São Paulo

A Copa São Paulo, carinhosamente chamada de Copinha, é uma competição anual visada por revelar jovens talentos. Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), inclui clubes de todo o Brasil e, eventualmente, estrangeiros.

Na edição atual, que é a 50°, 128 times foram divididos em 32 grupos, com 4 equipes em cada. As equipes se enfrentam entre si. As duas melhores de cada grupo avançam para a fase mata-mata.

