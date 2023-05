Corinthians pode perder pontos após gritos homofóbicos no clássico

O Corinthians pode ser punido por causa da própria torcida. O clube paulista será denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelos cânticos homofóbicos no clássico com o São Paulo , neste último domingo (14), na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Brasileirão

O procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente, confirmou nesta segunda-feira (15) que o Corinthians será denunciado. O árbitro Bruno Arleu de Araújo chegou a interromper a partida no segundo tempo por conta dos gritos e relatou o ocorrido na súmula da partida.

O tribunal aguarda receber a súmula para realizar uma análise e realizar a denúncia. O Corinthians será enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata sobre praticar atos discriminatórios. A punição prevista é multa de R$ 100 a R$ 100 mil, além da perda de pontos caso o ato tenha sido praticado por muitas pessoas.

O Código prevê a “perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente, e, na reincidência, com a perda do dobro do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição”. Em 2022, o Corinthians também foi denunciado por cânticos homofóbicos no Majestoso.

A partida foi paralisada aos 17 minutos do segundo tempo e retomada quatro minutos depois. A torcida do Corinthians cantou as músicas homofóbicas em outros momentos da partida até a paralisação. Após o ocorrido, os telões do estádio exibiram mensagens de alerta aos torcedores, que aumentaram o tom e seguiram cantando.

Corinthians e São Paulo empataram por 1 a 1. Com o resultado, o Timão terminou a rodada na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com cinco pontos. Já o Tricolor é o 10º colocado, com nove. Ambos voltam a campo na próxima quarta-feira (17), pela Copa do Brasil, contra Atlético-MG e Sport, respectivamente, fora de casa.

Fonte: IG/Foto: José Manoel Idalgo