Corinthians recebe Fluminense na 26ª rodada do Brasileiro

Corinthians e Fluminense se enfrentam, a partir das 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (13) na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão vem de derrota, de 1 a 0 em Recife, para o Sport, enquanto o Tricolor Carioca empatou sem gols no Maracanã com o Atlético-GO na última rodada.

Para esta partida o técnico Sylvinho deve contar com um importante reforço na equipe titular, a volta do meia-atacante Willian.

“Estava com um desconforto muscular na coxa esquerda, na posterior. Fiquei esses dias em tratamento, tentando me recuperar o máximo possível. Mas pude treinar para esse jogo importante para nós dentro de casa, e temos que fazer de tudo para conquistar os três pontos”, declarou o jogador.

Já o Fluminense perdeu o artilheiro Fred para a partida por conta de uma fissura no dedo do pé esquerdo. O atacante Raul Bobadilla é o provável substituto. Marcão também não vai contar com o zagueiro Luccas Claro, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, e deve escalar David Braz no lugar.

“Vamos precisar de todos. Estão todos muito bem treinados, preparados para pegar essa sequência. Aquele que estiver bem vai jogar”, afirmou o técnico Marcão.

Ainda com capacidade reduzida, por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a arena do Corinthians deve receber cerca de 15 mil pessoas na noite desta quarta. Porém, a diretoria do Timão emitiu nota oficial pedindo à torcida o uso constante da máscara e o respeito ao distanciamento social.

O Corinthians foi advertido pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em razão do descumprimento, por parte de torcedores, de normas sanitárias contra a covid-19 durante a vitória de 3 a 1 sobre o Bahia.

Edição: Fábio Lisboa

Fonte: Agência Brasil