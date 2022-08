Nesta terça-feira (2), o futebol brasileiro terá um duelo com as grandes maiores torcida do país. Corinthians e Flamengo se enfrentam às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida terá cobertura ao vivo pelo canal do YouTube de A Província do Pará.

O próximo duelo de volta, será no Maracanã, além de valer vaga na semifinal, um prêmio de 2 milhões de dólares que equivale cerca de R$ 10,3 milhões na cotação atual. O jogo de volta está previsto para ocorrer na próxima terça-feira, também no mesmo horário da partida de hoje.

É bom lembrar que o gol como visitante não é mais critério de desempate e, em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação