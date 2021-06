Coritiba faz jogo seguro, bate o Vitória e entra no G4 da Série B

Com uma atuação segura e eficiente, o Coritiba venceu o Vitória por 1 a 0, no Couto Pereira, pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado por Waguininho.

O resultado leva o Coritiba ao G4 da Série B. O Coxa é o quarto colocado, com 10 pontos conquistados. O Vitória é apenas o 12º com 6 pontos.

Coxa é eficiente

O Vitória começou a partida ocupando o campo de ataque, mas com dificuldades em criar oportunidades claras. Só conseguiu uma primeira finalização com Soares após pegar a sobra de uma bola mal afastada pela zaga do Coritiba. O Coxa por sua vez, também pouco fez e só atacou ao jogar bolas na área, facilmente rebatidas pelo sistema defensivo Rubro-Negro.

O Leão voltou a finalizar aos 18, com Cedric, que recebeu boa bola de Dinei, mas chutou sem direção. O Coritiba conseguiu reagir e acertar uma finalização aos 24, com Val, que bateu forte e o goleiro Lucas Arcanjo encaixou. Aos 27, foi a vez de Waguininho arriscar da entrada da área. Ele mandou perto, mas por cima do gol.

Wallace quase abriu o placar para o Vitória aos 30, quando subiu sozinho após cobrança de falta de Soares e cabeceou na trave. Para o azar do Leão, O Coritiba foi mais eficiente. Aos 32, Rafinha lançou Igor Paixão, que mandou para o meio da área e Waguininho, de carrinho, mandou para o gol. Coxa na frente.

Com o gol sofrido, o Vitória voltou a atacar e a assustar aos 41, em chute de fora da área do uruguaio Pablo Siles que saiu pela linha de fundo. O Leão continuou com a bola, mas já não conseguiu criar. Intervalo e triunfo parcial do Coritiba.

Vitória tem a bola, mas pouco faz

O técnico Ramon Menezes promoveu duas mudanças no Vitória para o segundo tempo. Ygor Catatau e Bruno Oliveira entraram nos lugares de Mateus Moraes e Soares. Mas o Leão continuou sofrendo com o sistema defensivo do Coritiba e a falta de criatividade.

O Coxa chegava em jogadas de contra-ataque. Aos 15, após saída em velocidade, Waguininho recebeu pela direita, mas finalizou por cima do gol. O Vitória só conseguiu chegar com perigo aos 24, em cobrança de falta que Bruno Bispo bateu direto e Wilson mandou para escanteio. No lance seguinte, Ygor Catatau teve a chance de finalizar dentro da área, mas chutou mal.

Mesmo sendo o dono da bola, o Vitória manteve uma posse improdutiva, quase sem assustar o Coritiba. Aos 30, Pablo Siles arriscou de fora da área e Wilson defendeu com tranquilidade em dois tempos. O Coritiba respondeu com Val, que recebeu na pequena área, mas teve chute travado por Lucas Arcanjo.

A partida seguiu no mesmo ritmo na reta final. O Vitória, que terminou o jogo com quatro atacantes, teve desempenho ofensivo praticamente nulo, sem conseguir criar contra um organizado Coritiba. Ao Coxa, restou administrar o resultado e comemorar a vaga no G4 após o apito final.

