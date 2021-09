Coronel da PM é ferido ao impedir assalto no bairro da Cremação

Na noite desta quarta-feira, 1, uma tentativa de assalto na Avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro da Cremação, em Belém, terminou com um criminoso baleado e um policial militar machucado.

Segundo informações o caso aconteceu na esquina da Rua dos Mundurucus, o coronel Rosinaldo da Polícia Militar (PM) interviu em uma tentativa de assalto e, na ocasião, baleou um dos criminosos.

Diante disso, os assaltantes atiraram contra o policial que estava dentro do seu veículo particular. Os tiros acertaram apenas o para-brisa do automóvel do militar, que teve ferimentos leves devido os estilhaços do vidro e passa bem.

O criminoso que foi baleada durante a ação, foi encaminhado para o PSM da 14 de Março.



Fonte Roma News