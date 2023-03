Coronel do Exército é vítima de sequestro e bandidos exigem Pix

Neste domingo (12), um coronel da reserva do Exército foi sequestrado após se deslocar do munícipio de Jundiaí, na Grande São Paulo, para Cajamar (SP), a fim de visitar um amigo. O ex-comandante foi encontrado por policiais militares em uma base do terminal rodoviário, relativamente próximo ao km 5 do Rodoanel, já em São Paulo capital.

Os policiais contaram que antes de o coronel ser solto pelos criminosos, ele foi forçado a realizar transferências via Pix. Os policiais localizaram o veículo do comandante em Brasilândia, Zona Norte de São Paulo.

Os suspeitos foram identificados pela Polícia Militar (PM) que indicaram que a conta responsável por receber as transferências bancárias pertence a um adolescente. O mesmo indicou um suspeito de participação do sequestro.

A fim de localizar o cativeiro em que o coronel foi mantido, a ação contou com um helicóptero, que sobrevoou a região e cães farejadores. No entanto, o local ainda não foi encontrado.

