Coronel Dória assume Policiamento Ambiental no Pará após Keyla ser afastada

O Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Dilson Júnior, decidiu que o Coronel da PM Carlos Dória Santos, irá substituir a Coronel Andréa Keyla. A militar foi afastada de suas funções por está sendo investigada por supostos crimes dentro do Batalhão da 1ª Companhia de Policiamento Ambiental (CIPAMb), no município de Santarém. O nome de Coronel Dória foi publicado na tarde desta segunda-feira no Boletim Geral da PM.

Andreia Keyla, que comandava a Polícia Ambiental no Pará teve seu afastamento solicitado pela promotoria militar e acatado pelo Juiz Titular da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, Lucas do Carmo de Jesus, que afastou a coronel da PM por 120 dias e proibiu a Keyla de frequentar a unidade policial.

O nome de Carlos Dória Santos, tem 44 anos, e já assume de imediato as funções antes exercidas por Andreia Keyla.

Fonte: Roma News