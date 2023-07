Coronel Naime, preso pelo 8/1, é achado desacordado na prisão

O coronel Jorge Eduardo Naime, ex-comandante do Departamento Operacional (DOP) da Polícia Militar do Distrito Federal, foi encontrado desacordado, na madrugada desta quinta-feira (13), na cela onde está preso por ocasião dos atos radicais de 8 de janeiro.

O militar foi encaminhado ao Hospital de Base e, segundo familiares, ele já foi liberado. De acordo com a coluna Na Mira, do Metrópoles, Naime foi encontrado caído em uma cela das instalações da PMDF com um armário sobre ele.

Naime foi primeiramente levado a um hospital de convênio, mas logo foi conduzido ao Hospital de Base, que é público, por ser tratar de um detento.

O ex-comandante foi preso em fevereiro por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, sob suspeita de omissão ou conivência, enquanto autoridade, diante da invasão aos prédios dos Três Poderes no Distrito Federal. Ele foi exonerado dois dias após os atos, em 10 de janeiro.

No último dia 26 de junho, Naime prestou depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro.

Fonte: Pleno News/Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado