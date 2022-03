Coronel Tadeu teme assassinato de Bolsonaro na campanha

Para deputado federal, presidente precisa ser cauteloso

O deputado federal Coronel Tadeu (União-SP) afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) precisa ser cauteloso durante as eleições de 2022. Em entrevista ao jornal O Tempo, o parlamentar avaliou que o chefe do Executivo pode sofrer uma nova tentativa de assassinato na campanha deste ano.

Para o deputado, o novo atentado pode vir de apoiadores do Partido dos Trabalhadores, que, em sua visão, é uma legenda de “psicopatas”.

– Olha, o PT é um partido de psicopatas, literalmente falando. Um bando de malucos que não sabem nada do que querem para vida. Eles vão partir para cima para poder tentar virar o jogo de qualquer jeito, que a gente sabe que é impossível. Tem que tomar cuidado. São violentos, parte para cima mesmo. O presidente Bolsonaro tem que ter muito cuidado na campanha. Eu tenho certeza de que o PT vai em algum momento tentar assassiná-lo – declarou.

O coronel disse ainda que as pesquisas que indicam vantagem para o ex-presidente Lula (PT) são “manipuladas”, e que o petista não deve ser motivo de preocupação.

Ao avaliar o cenário em São Paulo, ele também não demonstrou inquietação e estimou a derrota do PSDB nas eleições.

– São 28 anos de PSDB em São Paulo. Desta vez, eu não tenho dúvida nenhuma. O PSDB será retirado do comando do governo do estado até pelas últimas ações do governador João Doria que tem desagradado muito a população paulista. Principalmente em relação a essa politização de Covid-19. Ele trilhou por um caminho errado e está pagando um preço muito alto. Ele será afastado da política definitivamente – afirmou.

Foto: Reprodução / Youtube / O Tempo