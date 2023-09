Corpo da ex-atleta Walewska Oliveira é velado neste sábado

Acontece, neste sábado (23), em Belo Horizonte (MG), o velório da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira. A cerimônia de despedida teve início às 6h, conforme revelou a família. As informações são do Jornal Nacional e do G1.

O corpo da ex-atleta deixou o Instituto Médico Legal de São Paulo às 7h desta sexta-feira (22) e seguiu para a capital mineira, cidade natal de Walewska.

Oliveira morreu na noite da última quinta-feira (21). Ela caiu do 17º andar de um edifício na capital paulista. A polícia investiga o caso, que é tratado como suicídio.

A ex-jogadora completaria 44 anos no próximo dia 1º de outubro. Ela estava aposentada do vôlei desde maio do ano passada. Em janeiro de 2023, Walewska lançou sua autobiografia e passou os últimos meses com a agenda cheia, divulgando a obra.

O sepultamento dela está marcado para as 10h, no Cemitério Bosque da Esperança, também em Belo Horizonte.

