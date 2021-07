Corpo de Bombeiros atua em Marabá

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, através do 5º Grupamento Bombeiro Militar (5⁰ GBM/Marabá), que compõe a Região de Carajás, vem atuando na proteção balneária no período da Operação Verão 2021, em Marabá.

Diariamente, o Grupamento realiza ações de prevenção nos principais balneários da região, como informou o major BM Marcos Felipe Galúcio de Souza, Comandante do 5º GBM. “Nós estamos atuando na prevenção balneária com aproximadamente 30 militares em cinco localidades, distribuídos de maneira estratégica, cobrindo preventivamente e ativamente os balneários da região”.

As praias do Tucunaré e do Geladinho, que são as mais frequentadas pelos veranistas, recebem grande atenção. Além dessas, a atuação chega aos municípios de Itupiranga, Palestina e São Geraldo.

O major reforçou a parceria feita com o município, que auxilia a corporação na prevenção balneária no Tucunaré. “Estamos atuando com duas embarcações e uma equipe de mergulhadores foi disponibilizada nesse período da operação, com a finalidade de atuar em possíveis ocorrências de busca e salvamento. Além do apoio da Defesa Civil do município, que disponibilizou brigadistas que atuam como auxiliares na prevenção balneária, que vem reforçado nosso efetivo na região”.

Praia do Tucunaré

É um dos pontos de lazer mais conhecidos do município. Emergente da vazante do Rio Tocantins logo após o período das chuvas, a praia ocupa uma extensão de aproximadamente 5 km². Situada em frente ao núcleo da Velha Marabá, as areias da ilha começam a aparecer em meados de abril, mas é na alta estação, em julho, que a procura é maior, tornando-a a atração principal.

“O público procura a praia do Tucunaré principalmente pela parte da tarde, o fluxo de banhistas durante a semana é reduzido, porém no fim de semana esse número se multiplica. Por este motivo, é feito o isolamento da área de banho com o objetivo de evitar acidentes com embarcações e que o banhista se afaste para locais mais fundos”, informou o 2º Tenente BM Ávila, Comandante da Prevenção na Praia do Tucunaré.

Por Cabo Barreto (CBM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom