Corpo de Bombeiros dá dicas para evitar riscos nas praias neste final de ano

O réveillon se aproxima, e os paraenses começam a se programar para sair da capital e pegar a estrada para aproveitar as praias e balneários do estado. Neste período de festas de fim de ano, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) intensifica a atuação preventiva e operacional nas principais praias e balneários do Estado, com o serviço de guarda-vidas e equipes de resgate localizadas em pontos estratégicos.

O tenente Coronel José Carlos Farias, supervisor geral da operação do Corpo de Bombeiros, explica que haverá aumento do efetivo e reforça que os militares que compõem as equipes passam, ao longo do ano todo, por treinamentos, requalificações e cursos de aperfeiçoamento, sobretudo, para evitar ocorrências de afogamentos.

“Nossa missão é orientar, salvaguardar e proteger. Buscamos sempre o estreitamento com a comunidade para que as orientações cheguem ao conhecimento da população. Nos nossos treinamentos, simulamos situações de risco nas águas que fazem parte do nosso dia a dia, para que estejamos preparados para intervir, caso seja necessário”, assegura o supervisor.

No fim de ano, o número de afogamentos são potencializados, especialmente, pelo aumento da ingestão de bebida alcoolica, é o que diz o major Adolfo Lopes, comandante do 26° Grupamento Bombeiro Militar. “Orientamos que as pessoas não se excedam no consumo de álcool, porque o indivíduo passa a ter menos noção do risco e menos atenção aos menores de idade que estão sob a sua responsabilidade. A maior parte das ocorrências que surgem em balneários são por esse fator”, pontua.

Orientações

O tenente coronel José Carlos Farias ressalta que a primeira medida que deve ser tomada por frequentadores de praias e balneários é procurar se alocar em áreas de atuação dos guarda-vidas, sempre buscando orientações junto aos bombeiros sobre as particularidades da área, para garantir a tranquilidade do passeio e reduzir o registro de ocorrências.

Confira as principais recomendações dos Bombeiros para não correr risco nas praias:

Respeitar as delimitações da área e as orientações dos profissionais;

ficar submerso apenas até a altura do umbigo, que é o limite de segurança recomendado;

evitar o excesso da ingestão de bebida alcoólica;

lembrar que os pais são os principais responsáveis por a guarda das crianças

DIA DO GUARDA-VIDAS – Nesta quarta-feira (28), celebra-se o Dia do Guarda-vidas. O tenente coronel José Carlos Farias conta que desde que se formou como oficial atua na função. “Ser guarda-vida foi a minha vida na corporação. São quase 30 anos de serviço, contribuindo com a sociedade da melhor forma possível e isso é muito satisfatório. Espero que o brilho nos olhos dos nossos bombeiros continue forte e sigamos à disposição da sociedade”, conclui.

Foto: pedro Guerreiro / Ag. Pará