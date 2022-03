Corpo de Bombeiros encerra buscas por vaqueiro desaparecido na zona rural de São Félix do Xingu

O Corpo de Bombeiros da cidade de Redenção encerrou as buscas por um vaqueiro que desapareceu no interior de uma mata, localizada na região da Taboca, na zona rural de São Félix do Xingu.

A vítima trabalhava como vaqueiro em uma fazenda, mas saiu para caçar, não retornou para a sede da fazenda nem deu mais notícias. O cavalo foi encontrado amarrado a uma árvore com fome e sede. O rapaz está desaparecido há vários dias na Terra Indígena Apyterewa.

Já o proprietário da propriedade só procurou ajuda dos Bombeiros cerca de 10 dias após o desaparecimento de seu funcionário. O Corpo de Bombeiros fez buscas na mata fechada usando cavalos, mas sem êxito. Como não encontraram nem vestígio da vítima, as buscas foram encerradas.

Fonte: Portal Debate, com Blog Otavio Araújo