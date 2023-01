Corpo de Bombeiros faz operação de fiscalização em restaurantes da Ilha do Combu

Elementos de segurança, como saída de emergência, sinalização, extintores de incêndio e anotações de responsabilidade técnica estrutural, estavam entre os quesitos fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, nos restaurantes da Ilha do Combu, na manhã desta última quinta-feira (26). Cerca de 100 estabelecimentos devem ser vistoriados em Belém nos três dias de operação, que termina na noite desta sexta-feira (27).

“Aqui, especificamente na Ilha do Combu, pedimos o laudo estrutural justamente porque existe uma instabilidade do estabelecimento de madeira, para evitar que ocorra desabamentos, como já aconteceu aqui. Agora, com a proximidade do Carnaval, estamos vistoriando, já que é esperado que o público aumente por causa das festas da época,” explicou Ana Beatriz Piquet, 2º tenente do Corpo de Bombeiros.

O empresário Wagner Conceição guarda todos os documentos do restaurante em uma pasta. O estabelecimento abriu há sete anos e hoje costuma receber entre duas a quatro mil pessoas, de sexta-feira a domingo.

“Acho muito importante para nós, que estamos trabalhando, fazendo o correto, respeitando as leis, respeitando principalmente o consumidor. É um respaldo pra gente trabalhar e gerar emprego e renda para todos. Eu fico tranquilo. Com orientação dos órgãos competentes, procuro sempre fazer o correto para os nossos clientes terem um bom atendimento”, disse o empresário.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, em caso de irregularidades, o estabelecimento pode ser multado, receber advertência, suspensão temporária, ou até mesmo ser interditado.

“É muito importante que o próprio visitante denuncie qualquer falha, como superlotação, falta de sinalização de saída de emergência, por exemplo. Independente das vistorias rotineiras que são feitas nos restaurantes da ilha, qualquer situação de risco deve ser denunciada pelo 190, para que sejam tomadas as medidas cabíveis”, reforçou a tenente Ana Beatriz Piquet.

Em dois dias de operação na ilha, o Corpo de Bombeiros vistoriou cerca de trinta restaurantes do Combu. As fiscalizações continuam nesta sexta-feira (26), à noite, em Belém, durante o funcionamento de bares e boates.

