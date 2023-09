Corpo de Bombeiros faz vistorias técnicas no parque de diversões do Arraial de Nazaré

A primeira etapa da vistoria técnica do parque de diversões do Arraial de Nazaré, o Ita Center Park, no Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN), foi realizada, na manhã desta quinta-feira (28), pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). Ao todo, 19 brinquedos, já montados, foram vistoriados pelos militares. Os bombeiros avaliam as condições de funcionamento e a operacionalidade dos aparelhos para garantir diversão segura aos frequentadores do espaço durante a quadra nazarena.

“Nesta primeira etapa, realizamos a inspeção do local, sobretudo, verificando as principais medidas de segurança, que são extintores de cada brinquedo, conferindo o prazo de validade, placas de sinalização, iluminação de emergência, aterramento e instalações elétricas, para evitar descargas elétricas. Paralelamente, fizemos também a verificação da documentação técnica de atividade. Foram feitos apontamentos que conseguem ser resolvidos ainda no decorrer do dia”, explica o tenente coronel Pablo Oliveira, chefe do Centro de Atividades Técnicas (CAT) do CBMPA.

Vistoria na tarde desta quinta-feira pode liberar o funcionamento

No período da tarde desta quinta-feira (28), será realizada a segunda etapa da vistoria, na qual será executada uma simulação real do parque em atividade, para verificar o comportamento dinâmico de cada brinquedo em uso, com a simulação de situações de emergência, como a pane elétrica, para entender como proceder de forma segura. Concluídas as etapas, com toda a estrutura de acordo com as normas técnicas exigidas, o Corpo de Bombeiros emite um certificado de licenciamento que autoriza o funcionamento seguro do parque. A previsão é de que, a partir desta sexta-feira (29), o Arraial de Nazaré inicie as atividades.

O gerente do parque, Geraldo Costa, considera a vistoria do Corpo de Bombeiros fundamental para garantir a segurança e o pleno funcionamento do espaço. “Nosso cuidado é ainda mais especial se tratando da maior festividade religiosa do mundo, com o fluxo de gente muito grande. O olhar técnico e criterioso dos bombeiros proporciona diversão tranquila à população paraense”, ressalta.

NOVIDADES – A volta da roda gigante de 22 metros de altura é uma das novidades deste ano. Brinquedos como o ‘Salta Montes’, o ‘King Loop’, ‘Fly Zone’ e ‘Samba’ são, geralmente, os mais procurados durante a quadra junina, de acordo com o gerente. O Ita Center Park ficará instalado em Nazaré até 26 de novembro. A partir da liberação, funcionará todos os dias, das 16h às 23h, com horário especial em dias festivos. O valor do ingresso promocional é de R$ 15,00.

Além da área dos brinquedos, o diretor de Arraial e Arrecadação, Alexandre Chaves informa que o espaço também contará com a tradicional feirinha e a área de alimentação. “São mais de 30 anos de parceria entre o parque, que é uma das principais atrações da quadra nazarena, e a Diretoria do Círio. Teremos também lojinhas com artigos religiosos, bijuterias, eletrônicos, além da área separada para comidas variadas”, diz.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará