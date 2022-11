Corpo de Bombeiros Militar do Pará celebra aniversário com a presença do governador do Estado

Na manhã da quinta-feira passada, dia 24, foi realizada uma cerimônia cívico-militar comemorativa pelo aniversário de 140 anos de fundação do Corpo de Bombeiros do Pará. O evento contou com a presença do governador do Estado do Pará, Helder Barbalho e do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Pará e Coordenador Estadual de Defesa Civil, Coronel BM Hayman Apolo Gomes de Souza, além de várias autoridades e dos presidentes do Clube dos Oficiais Bombeiros, Coronel BM Edinaldo Rabelo, do presidente do Grêmio Literário e Recreativo Português, Paulo Oliveira e do presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, Coronel PM Costa Júnior, que também é Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará.

Foi um dia para celebrar o desenvolvimento que o Corpo de Bombeiros do Pará vem participando nos últimos anos. Na oportunidade, foi entregue uma revitalização realizada no prédio da instituição, o que encheu de orgulho todos aqueles que dedicam suas vidas a salvar vidas.

E de acordo com as palavras do governador Helder Barbalho, novos desafios estão projetados para os próximos anos.

Foi um dia também para homenagear militares e civis que se destacaram na missão de bem servir a sociedade paraense. Em destaque foram homenageados o Presidente do Sindclubes, Salatiel Campos; o presidente do Clube dos Oficiais Bombeiros, Coronel BM Edinaldo Rabelo; o presidente do Grêmio Literário e Recreativo Português, Paulo Oliveira e o Presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, Coronel PM Costa Júnior que também é Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará.

A noite, em meio a um jantar de confraternização na sede campestre do Grêmio Literário e Recreativo Português; e o presidente do COCB, Coronel BM Edinaldo Rabelo, que celebrou a data com muita alegria.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar