Corpo de Bombeiros promove aula inaugural do Curso de Formação de Praças Bombeiros

Cerca de 400 alunos e suas famílias participaram das Aulas Inaugurais do Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares, na manhã desta sexta-feira (3), na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), em Belém, em Marabá e em Santarém. Entre as 60 mulheres que integram os novos servidores, está Ianka Amador, 23 anos, que afirma viver um sonho com mais esse passo.

“Sempre tive muita admiração pelo Corpo de Bombeiros Militar. Era um sonho meu entrar para área da segurança pública, eu já me via aqui dentro da corporação como uma servidora e hoje estou aqui pra viver esse momento único. Estou muito honrada e emocionada, ressalta a formanda Ianka Amador. Ela acrescentou, ainda: “a minha expectativa é de ser uma excelente profissional para que todos me olhem com admiração e respeito, que é o que transmite a corporação, e eu quero perpetuar isso”, disse a jovem de 23 anos.

O governador Helder Barbalho, que participou da cerimônia em Belém, deu as boas-vindas aos alunos e frisou a importância do aumento de cerca de 20% do efetivo da Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), por meio do concurso, um dos maiores da história da corporação. O que comprova a determinação do governo estadual de priorizar o Sistema de Segurança Pública.

“Sintam-se abraçados, acolhidos e reconhecidos nessa nova jornada. Servir ao Corpo de Bombeiros Militar não é uma escolha qualquer, se trata de uma missão, de saber que daqui para frente cada um passará a ter compromisso com a vida da nossa sociedade”, observou o chefe do Executivo estadual. O governador observou, ainda, que ”de 12 mil novos servidores efetivos que ingressaram no Estado, ao longo dos últimos quatro anos, cerca de 7 mil integram o Sistema de Segurança Pública, buscando resgatar o nosso compromisso, ampliar presença, garantir estratégia, ostensividade, combater a criminalidade e servir a vida dos paraenses”.

Após a conclusão das etapas do concurso, que contou com os testes de conhecimento, avaliações psicológicas, de saúde, física e investigação dos antecedentes pessoais, os alunos participarão, até novembro, do Curso de Formação que será realizado em três polos de formação: o Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP), em Belém, no quarto Grupamento Bombeiro Militar em Santarém e no quinto Grupamento em Marabá.

“Todos nós abdicamos de muitas coisas pra estar aqui. Queremos nos entregar de corpo e alma para essa instituição. Eu sempre tive muito interesse em ajudar pessoas e hoje eu me encontro em um lugar em que vejo que posso fazer a diferença na sociedade. A expectativa é de, com muita força de vontade e dedicação, viver essa missão e entregar tudo o que a sociedade espera da corporação”, comenta Talles Miléo, 26 anos, que é um dos alunos que participou do evento em Belém.

O comandante geral do CBMPA, coronel Jayme Benjó, assegura que esse momento é singular na história da corporação. “Vamos reforçar a presença do Corpo de Bombeiros nos 144 municípios paraenses, onde a corporação atua com atividade de socorro, de combate aos incêndios, salvamento, atendimento pré-hospitalar ao trauma e a resposta aos desastres. Este momento fortalece o nosso lema ‘Vidas alheias e riquezas salvar’”, pontua.

O curso contará com 1.460 horas aulas com 34 disciplinas operacionais e o estágio supervisionado, sob a coordenação do Centro de Formação e Aperfeiçoamento e da Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA. “Eles receberão nesses próximos meses inúmeras instruções técnicas operacionais, para subsidiar o atendimento que eles garantirão para a população paraense. Será uma rotina diária de 8h de aulas práticas e teóricas das mais diversas áreas, jurídica, operacional e da saúde. Estamos dedicados para que eles recebam a melhor formação”, informa a tenente coronel Alessandra Pinheiro, diretora de Ensino e Instrução.

A aluna Karine Aviz, 22 anos, é um dos 19 candidatos, que estavam na condição de excedentes na chamada no concurso. Ela esteve emocionada durante toda a cerimônia. “Eu não consegui segurar as lágrimas, porque elas representam o êxito de viver o que eu sempre quis, que é a carreira militar. Até o dia 24 de fevereiro, eu não estava junto dos meus colegas. Fomos até o governador com um cartaz e ele prontamente atendeu ao nosso pedido. Esse momento é mais que emocionante pra mim. O choro é por estar aqui pela minha família, em especial, a minha filha”, celebra.

O titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, ressaltou que todos os órgãos da Segurança Pública do Estado tiveram aumento de efetivo desde 2019. “Seguimos fortalecendo o nosso sistema, reforçando a presença dos bombeiros nos municípios paraenses. Esses investimentos no incremento de servidores favoreceram para que o Pará hoje seja referência nacional de forma positiva no combate à criminalidade em todo o Brasil”, destaca.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará