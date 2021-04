Corpo de cacique Munduruku é encontrado no Rio Tapajós, em Itaituba

Um corpo foi encontrado no Rio Tapajós, em Itaituba, sudoeste paraense, no início da tarde deste domingo (11). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima é o cacique Suberalino Saw Munduruku, mais conhecido como “Bebé”, de 65 anos.

O indígena estava desaparecido desde a manhã do último sábado (10), depois de se afogar após uma colisão entre duas rabetas, próximo da comunidade São Luiz do Tapajós. O acidente ocorreu por volta das 10h.

Com a força da colisão, a vítima foi lançada ao rio e desapareceu. O corpo foi localizado após buscas dos bombeiros, a poucos metros do local do acidente.

