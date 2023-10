Corpo de cantora gospel é encontrado carbonizado na Bahia

O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado, na tarde desta sexta-feira (27), na rodovia BA 093, em Dias d’Ávila, Região Metropolitana de Salvador. O produtor Ederlan Mariano, marido da cantora gospel Sara Mariano, reconheceu que se trata do corpo de sua esposa, desaparecida desde a última terça-feira (24).

O local onde o corpo foi encontrado é conhecido como ponto de desova. Ederlan foi conduzido para a Delegacia de Dias d’Ávila pela Polícia Militar, e a identidade do corpo só será confirmada após a perícia.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Camaçari é responsável pela remoção do corpo. De acordo com informações preliminares, dois objetos da pastora e cantora estavam no local: uma sandália e a aliança de casamento. As informações são do jornal local Bahia no Ar.

Soraya Correia, irmã da cantora, postou uma publicação em luto.

Sara Mariano desapareceu na última terça após sair de casa para participar de encontros de mulheres em dois locais na Região Metropolitana da capital baiana. O marido disse não saber quem foi o motorista que levou Sara. Ele, que é produtor da cantora, falou que a esposa esteve no compromisso em Camaçari, mas não soube informar se ela esteve na programação em Dias D’Ávila.

A cantora gospel tem mais de 80 mil seguidores no Instagram, onde publicava vídeos e fotos de cultos e louvores, além de fotos pessoais. Ela estava casada há 13 anos com Ederlan, que juntos são pais de uma menina de 11 anos.

O casal comanda também um canal no YouTube chamado TV Shalom, com mais de 250 mil seguidores.

