Corpo de criança é encontrado em Viseu; IML diz que pode ser de menina desaparecida

Cadáver foi encontrado na localidade de Porto Grande, na zona rural do município. IML investiga se corpo é de Ravyla, de 10 anos, que está sumida desde segunda-feira (21).

Foi encontrado, no final da manhã desta sexta-feira (25) o corpo de uma criança no município de Viseu, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, o cadáver pode ser da menina Ravyla, de 10 anos, que estava desaparecida há quatro dias. A informação foi confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a perícia, ainda serão realizados exames no corpo encontrado para determinar a identidade da vítima.

O cadáver foi encontrado na localidade de Porto Grande, na zona rural de Viseu. Uma equipe do Centro de Perícias Renato Chaves (CPCRC) de Bragança foi acionado para realizar a remoção.

A menina Ravyla está desaparecida desde a última segunda-feira (21). Segundo familiares, ela havia saído para fazer compras para a família em uma feira próxima de onde morava e não voltou.

Na manhã desta sexta, um homem, suspeito de envolvimento no sumiço da garota, foi preso pela Polícia Civil. Ele é um vendedor de sabonete, que estava hospedado em um hotel no município. Durante as diligências, imagens de circuito interno de câmeras foram analisadas e identificaram o homem levando a criança em um carro prata.

Por G1 PA — Belém