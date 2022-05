Corpo de criança indígena morta após ataque de jacaré é enterrado em aldeia Munduruku no Pará

A Prefeitura de Itaituba, cidade onde fica a terra indígena na qual uma criança de 8 anos de idade morreu ao ser atacada por jacaré, emitiu uma nota de pesar sobre o caso. O enterro da vítima é nesta quinta-feira (5).

A criança era estudante do segundo ano da Escola Municipal Indígena Datiê Biuy, na aldeia Boa Fé, do povo Munduruku do médio Tapajós.

Joelson Paleci tomava banho de rio, quando foi atacado pelo animal.

“Aos pais, professores e todos os parentes indígenas nossos sentimentos e que a divindade possa consolar a todos nesse momento de dor”, diz a nota.

Entenda o caso

O caso foi na quarta-feira (4). A vítima e o irmão tomavam banho de rio no momento do ataque, no Rio Tapajós que passa pela aldeia.

O irmão saiu correndo para chamar o pai, mas o animal já havia levado o menino para fundo do rio. O pai da vítima saiu em busca do filho e o encontrou, horas depois, já sem vida.

O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), por meio da assistência social, disse que está amparando a família da vítima.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM-PA) disse que não foi acionado para a ocorrência e explicou que, nestes casos, por se tratar de aldeia indígena localizada na zona rural do município, eles não costumam ser chamados por questões de logística e difícil comunicação.

O tenente coronel do CBM-PA, Celso Piquet, analisando imagens do ataque esclareceu que, pelos ferimentos, mesmo sem ter destruído o corpo da criança, não há dúvidas de que se trata de ataque de jacaré.

Ele explicou ainda que esses bichos costumam “abocanhar e levar as vítimas para o fundo dos rios, causando a morte por afogamento”.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Reprodução / Prefeitura de Itaituba