Corpo de cunhada do presidente do Paraguai é encontrado nos escombros do prédio que desabou na Flórida

Corpos de Sophia López Moreira, marido e um dos filhos do casal foram identificados, segundo jornal. Ainda faltam outros 2 menores que estavam com eles e uma sexta pessoa de origem paraguaia.

Autoridades da Flórida, Estados Unidos, identificaram nesta quinta-feira (8) o corpo de Sophia López Moreira, cunhada do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez. A irmã da primeira-dama paraguaia é uma das 64 vítimas encontradas até agora nos escombros do Champlain Towers South, edifício que desabou em Surfside, na região de Miami.

Além de Sophia, os legistas identificaram também os corpos do marido dela, Luis Pettengil, e do filho mais novo do casal. Falta identificar os outros dois filhos do casal e uma sexta pessoa de origem paraguaia que estava com eles. A informação é do jornal “ABC Color”, citando o chanceler do Paraguai, Euclides Azevedo.

Nesta quinta, subiu para 64 o número e mortos no desabamento de um prédio em Surfside, na região de Miami, informaram as autoridades locais. Na véspera, as autoridades da Flórida reconheceram que era impossível encontrar sobreviventes e que os esforços agora eram de “recuperação dos corpos”.

Ao menos 76 pessoas ainda seguem desaparecidas e podem estar sob os escombros depois de duas semanas de buscas.

Na quarta-feira, os trabalhadores do resgate fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do desabamento .

‘Socorristas buscam seus próprios amigos’

Socorristas fazem oração durante trabalhos de busca nos escombros do prédio Champlain Towers South em Surfside (Flórida, EUA) na quarta-feira (7) — Foto: Jose A Iglesias/Miami Herald via AP

A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine, disse na quarta, em um pronunciamento emocionado, que “o coração de todos bate pelos que esperam respostas”.