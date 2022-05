Corpo de homem desaparecido é encontrado em terreno baldio em Outeiro, distrito de Belém

Na manhã do domingo (8), por volta de 10h, o corpo de um homem, identificado como Naib Ami do Nascimento, conhecido como “Frank”, foi encontrado em um terreno baldio, na Rua Amoras, bairro São João do Outeiro, em Outeiro, distrito de Belém.

Segundo informações do boletim do 26º Batalhão de Polícia Militar (26º BPM), a vítima estava desaparecida desde a última sexta-feira (6). “Frank” foi executado por criminosos, que não foram identificados e permanecem foragidos.

Ainda não há hipótese do que teria motivado o homicídio, e a causa da morte não foi divulgada. Naib Ami morava em uma casa na rua Franklin de Menezes, que fica no mesmo bairro onde o corpo dele foi encontrado. O caso segue sendo investigado pela polícia.

Fonte: Portal Debate, com Roma News