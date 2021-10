Corpo de homem desaparecido é encontrado sendo devorado por jacaré

O corpo de um pescador que estava desaparecido desde o último sábado (16), foi encontrado nesta quarta-feira (20). O cadáver de Elias Araújo estava sendo devorado por um jacaré, no município de Novo Airão (AM). As informações são do portal D24am.

Testemunhas relataram que partes do corpo estavam próximas do jacaré. Posteriormente, o animal foi capturado e aberto para a retirada de mais membros da vítima. Populares contam que o réptil tinha mais de três metros de comprimento.

Renato Simões, delegado titular da 77ª Delegacia Interativa de Polícia, confirmou que o corpo da vítima foi encontrado e informou que a lancha utilizada por Elias, foi encontrada próxima ao cadáver, mas estava sem o motor.

O corpo de Elias foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o crime será investigado pela 77ª DIP.

Desaparecimento

Elias e um amigo, identificado como Roberto José, estavam realizando uma pescaria na última sexta-feira (15), no Rio Apuaú, no mesmo município onde o corpo foi encontrado. No entanto, a dupla foi atacada por um grupo de 7 homens.

Os criminosos assassinaram Elias, mas Roberto conseguiu fugir para uma área de mata. O amigo do pescador foi localizado e encaminhado para uma unidade hospitalar do município, e depois recebeu alta.

