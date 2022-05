Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Tapajós

O corpo de um homem foi encontrado na madrugada desta terça-feira (3) boiando no Rio Tapajós em frente à orla do município de Santarém, oeste do estado. O corpo foi visto por funcionários de uma lancha, que faz as manobras dos navios, no trecho que fica em frente à Capitania Fluvial, e acionaram o 4ª Grupamento de Bombeiro Militar (4ªGBM).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi ao local e fez a retirada do corpo do homem do rio, a vítima não portava docu,entos e ainda não foi identificado. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado em sequência para fazer a remoção e necropsia.

Uma guarnição do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM) deu apoio e fez o registro da ocorrência. O caso deve ser investigado pela 16ª Seccional da Polícia Civil de Santarém.

Fonte: O Liberal