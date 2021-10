Corpo de homem é encontrado com pés e mãos amarrados às margens do Rio Tocantins, em Marabá

O achado aconteceu nesta quarta-feira 929), mas o homem segue sem identificação

Um corpo do sexo masculino foi encontrado, na manhã desta quarta-feira (29), na margem esquerda do Rio Tocantins, próximo ao local conhecido como “Rampa da Folha 8”, no bairro Nova Marabá, em Marabá, no sudeste do Pará. Com informações do site Debate Carajás.

A “Rampa da Folha 8” é um balneário próximo a Ponte do Rio Tocantins, em Marabá. Os militares informaram que a vítima estava com os pés e mãos amarrados, e apresentava sinais de tortura e execução.

A hipótese de que o autor ou autores do assassinato jogaram o corpo no Rio Tocantins para dificultar as investigações. A Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana está à frente das investigações.

Equipes da Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros realizaram as primeiras investigações e trataram da remoção do corpo para o exame de necrópsia.

Fonte O LIBERAL