Corpo de homem é encontrado na Praia do Amor, no distrito de Outeiro

O corpo de um homem foi encontrado na tarde deste domingo (29) na Praia do Amor, Distrito de Outeiro em Belém. De acordo com o CBM, o corpo seria de um homem de 50 anos identificado como José Cruz que teria desaparecido na água após um mergulho.

Segundo os bombeiros, após o desaparecimento começaram as buscas no local e o corpo foi encontrado por volta das 16h10 e retirado da água pelos guarda-vidas. A vítima ficou sob proteção da Polícia Militar (PM) até a chegada do Instituto Médico Legal (IML) e fez a retirada do corpo.

Fonte: G1 Pa — Belém

Foto: Fernando Sette / Agência Belém