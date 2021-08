Corpo de homem em avançado estado de decomposição é encontrado no litoral de Salvaterra

Na tarde da terça feira, 17, o corpo de um homem foi localizado na área conhecida como Ponta do Jacaré, em Salvaterra. Segundo informações, moradores da área teriam avistado o corpo na margem, já em avançado estado de decomposição.

As primeiras informações dão conta que uma embarcação com pecadores da Ilha de Cotijuba, teria aportado no porto Camará, em Salvaterra, na noite da segunda feira, 16, quando um dos tripulantes teria relatado o fato de um outro membro da tripulação estar altamente agitado, possivelmente com sinais de perturbação pelo uso de entorpecentes e após algum tempo teriam dado por falta do companheiro de pescaria.

“O responsável da embarcação estava querendo ir até a delegacia de Salvaterra para registrar o acontecido em que um de seus tripulantes estava sob efeito de drogas e estava incontrolável, muito agitado, e de repente.notaram a ausência deste homem na embarcação, portanto, acredito que seja este indivíduo aí” relatou uma testemunha.

O homem estava de camisa azul, mangas comprida e uma bermuda preta.

Fonte: Roma News