Corpo de homem não identificado é encontrado em decomposição em Marituba

O corpo de um idoso que ainda não foi identificado foi encontrado na tarde desta quinta-feira, 14, em estado de decomposição próximo a estrada da Pirelli, no bairro Decouville, em Marituba, Região Metropolitana de Belém (RMB). As primeiras informações contam que visualmente o corpo está sem marcas de perfuração, mas ja poderia estar na área a pelo menos 24h.

De acordo com as primeiras informações, o corpo foi encontrado após moradores da próximidade sentirem um forte odor vindo da área. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada por meio do 190.

O Centro de Perícia Cientificas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado para realizar a remoção do corpo do Local.

