Corpo de idoso é encontrado com sinais de violência próximo a motel em Icoaraci

Raimundo Nonato da Cunha Almeida, de 62 anos, foi encontrado morto no início da tarde desta segunda-feira (9), em Icoaraci, distrito de Belém. Ele estava amarrado e com sinais de violência, segundo policiais militares que foram acionados para a ocorrência. O corpo está em estado de decomposição e a Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para analisar a cena do crime.

O corpo estava na estrada Maracacuera, próximo a um motel. A Polícia Civil do Pará deve investigar o crime.

Fonte: Portal Debate, com O Liberal