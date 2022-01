Corpo de jovem homossexual é encontrado dentro de caixa d’água em casa abandonada no Pará

O corpo de um homossexual foi encontrado dentro de uma caixa d’água em uma casa abandonada no bairro Bom Jesus, em Itaituba, no sudeste do Pará.

Matheus Cavalcante Cunha, de 22 anos, estava submerso e com roupas abaixo do joelho. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. Ninguém foi preso, até então.

O caso foi na tarde deste domingo (9). Um cinto foi encontrado no local e pode ter sido usado no crime, segundo a Polícia local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo do local e realizar exames. O corpo foi levado por volta das 18h44 de domingo e já foi liberado para a família.

A Polícia Civil não quis dar mais detalhes do caso, e informou apenas que diligências estão sendo realizadas para identificar os autores do crime. A corporação pede que qualquer informação seja repassada pelo Disque Denúncia, no número 181.

Corpo de homossexual foi encontrado submerso em caixa d’água. — Foto: Reprodução / Junior Ribeiro

Fonte g1