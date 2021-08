Corpo de mototaxista desaparecido é encontrado sem a cabeça no interior do Pará

Um homem que estava desaparecido desde o dia 06 de agosto foi encontrado morto próximo ao Crepurizinho, região garimpeira de Itaituba, na região sudoeste do Pará, nesta terça-feira, 24. O corpo foi encontrado sem cabeça, em meio ao mato.

Segundo informações, no dia do desaparecimento de José Carlos Alves dos Santos, de 56 anos, que trabalhava como mototaxista, ele tinha aceitado uma corrida do garimpo de Crepurizão ao Patrocínio e não voltou mais.

O cadáver estava em estado de decomposição. Não há informações se a motocicleta que José utilizava no dia em que sumiu foi localizada

O Giro entrou em contato com o Instituto Médico Legal (IML) de Itaituba, que informou que uma equipe foi deslocada até a região na manhã desta quarta-feira, 25, para fazer a remoção do corpo e deve chegar a Itaituba durante a noite.

O caso deve ser investigado pela divisão de homicídios da Polícia Civil.

Fonte: Portal Giro