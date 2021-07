Inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Icoaraci, investiga a ocorrência de uma morte com indícios de crime, após localizarem um corpo no furo do Rio Maguari nesta terça-feira (20).

O corpo do sexo feminino já foi identificado e removido pelo Centro de Perícias Renato Chaves para realização de perícia. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.